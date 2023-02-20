İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 14 Ekim 2022 ve 8 Ocak 2023 arasında yapılan "Artan hayat pahalılığının vatandaşlar üzerindeki etkisi" başlıklı anketin son sonuçlarını paylaştı.

Açıklamada, ülkede son dönemde artan hayat pahalılığından ağırlıklı olarak kiracıların, 25-34 yaş aralığındaki yetişkinlerin ve çocuklu ailelerin etkilendiği bildirildi.

ONS açıklamasında, 25-34 yaşları arasındaki grubun kredi kartı ve bireysel tüketici kredisi kullanımının bu yılın ocak ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34 daha yüksek olduğu belirtildi.

Ülkede kirada oturanların yüzde 55'inin olası bir 850 sterlinlik ek gideri karşılayamayacak durumda olduğunun ifade edildiği açıklamada, ev sahipleri için ise bu oranın yüzde 12 seviyesinde kaldığı kaydedildi.

ONS açıklamasında, ülkede çocuklu ailelerin yüzde 54'ünün gelecek 12 ay içerisinde tasarruf imkanının bulunmadığı bildirildi.

İngiltere'de yıllık enflasyon geçen yılın ekim ayında yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşasının ardından yavaşlayarak ocakta yüzde 10,1'e gerilemişti.