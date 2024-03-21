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İngiltere'de hizmet sektörü büyümeye devam ediyor

İngiltere'de hizmet sektörü martta büyümesini sürdürürken, imalat sektörü aktivitesi son 20 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2024 14:05

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2024 14:05

S&P/CIPS, İngiltere'de mart ayına ilişkin Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta 53 puan olan bileşik PMI, martta 52,9 puana geriledi.

Ülkede hizmet sektörü PMI martta 53,4 oldu. Hizmet sektörü PMI şubattaki 53,8 seviyesine göre düşüş gösterse de martta büyümesini sürdürdü.

Hizmet sektörü, ülke ekonomisinin yüzde 80'ini temsil ediyor.

İmalat sektörü PMI ise martta 49,9 ile son 20 ayın en yüksek seviyesini gördü. İmalat sektörü PMI, şubatta 47,5 olmuştu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, mart ayına ilişkin öncü PMI verilerinin İngiliz ekonomisinin geçen yılki kısa süreli durgunluktan çıktığına yönelik yeni işaretler verdiğini belirterek, "Anket verileri, ilk çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 0,25 artarak 2023'ün ikinci yarısında görülen teknik durgunluktan güven verici bir şekilde sağlam bir toparlanmaya işaret ettiğini gösteriyor. Martta hizmet sektörü faaliyetlerindeki artışın devam etmesi ve imalat sanayi üretiminin geçici olarak büyümeye döndüğüne yönelik işaretlerle daha geniş tabanlı bir büyüme görüyoruz." ifadesini kullandı.

İş dünyasının yılın kalan kısmına ilişkin beklentilerinin güven verici düzeyde yüksek kalmaya devam ettiğini bildiren Williamson, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, resesyon endişeleri azalmış olsa da enflasyon endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Hizmet sektöründeki inatçı enflasyon martta da devam etti ve imalat sektöründeki enflasyonun yeniden yükselmesiyle daha da kötüleşti. Manşet enflasyonun önümüzdeki aylarda düşmesi muhtemel görünse de mart ayı PMI'ı altta yatan fiyat baskılarının arttığı konusunda uyarıda bulunarak, ücret artışında düşüşe ilişkin kesin işaretler görülene kadar faiz oranlarının düşürülmesine yönelik herhangi bir adımda itidal çağrısında bulunulmasına neden olacaktır."

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