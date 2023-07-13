İngiltere Bütçe Sorumluluğu Ofisi, uzun vadeli mali riskleri analiz etti. İngiltere kamu maliyesine ilişkin 57 riskin bulunduğu rapora, mevcut gelişmeler ışığında bu yıl ısrarcı ve yüksek enflasyon, artan jeopolitik tehditler, siber saldırılar ve deglobalizasyon olmak üzere dört yeni risk eklendi.

Raporda, artan faizlere nedeniyle kamu borcunun bu yıl GSYH'nin yüzde 100'ünü aşarak son 60 yılın en yüksek seviyesini gördüğü anımsatıldı.

İngiltere'nin kamu borcunun diğer gelişmiş ülkelere göre daha büyük ve hızlı şekilde arttığı kaydedilen raporda, bu durumun yüksek faiz oranları ve enflasyon bağlantılı borçlanmadan kaynaklandığı belirtildi.

Yüksek faiz bağlantılı borçluluğun artmasıyla, kamu borcunun 50 yıl içinde GSYH'nin yüzde 300'üne ulaşabileceği bildirilen raporda, "Artan borç, faiz oranlarını daha da yükseltirse veya gelecek 50 yıldaki şoklar, son yirmi yıldakiler kadar sık ve maliyetli olursa, bu oran daha da yükselecektir." denildi.

İngiltere'de net devlet borcu mayısta GSYH'nin yüzde 100,1'ine ulaşmış ve Mart 1961'den bu yana ilk kez yüzde GSYH'nin 100'ü aşmıştı.