İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede bu yılın nisan ayı ayına kadarki 12 aylık dönemde kamu borçlanması 139,2 milyar sterline ulaştı. Ülke 1946 yılından bu yana yıllık bazda dördüncü en yüksek yıllık borçlanma seviyesine ulaşmış oldu.

İngiltere'de bu yılın nisan ayına kadarki dönemde kamu borçlanması yıllık bazda bir önceki döneme kıyasla 18,1 milyar sterlin artarken, bu dönemde kamu borçlanması ülkenin toplam Gayri Safi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 5,5'i seviyesinde gerçekleşti.

Veriye göre kamu borçlanması bu yılın nisan ayı sonu itibarıyla Gayri Safi Hasıla'nın yüzde 99,6'sına denk gelen 2 trilyon 530.4 milyar sterline yükseldi.

ONS açıklamasında, ülkenin mevcut toplam kamu borcunun GSYH'na oranının yüzde 99,6 ile 1960'lı yılların başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulandı.

Ülkede kamu borçlanması hesaplamasında vergi yılının başladığı nisan ayı başlangıç olarak esas alınıyor.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, verileri ilişkin olarak, "Bu veriler, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) Putin'in enerji krizi ve salgın döneminde ailelere ve işletmelere yardım etmek için aldığımız üzücü seviyelerdeki borcun kaçınılmaz sonucunu yansıtmaktadır. " ifadesini kullandı.