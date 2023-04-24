Rightmove internet sitesi tarafından yapılan araştırma, İngiltere'de konut satıcılarının talep ettikleri fiyatlarda artış hızının yavaşladığını gösterdi.

Konut sahiplerinin fiyat talep ederken daha ihtiyatlı davranmaya başladıklarını belirten Rightmove, Nisan ayında konut sahiplerinin talep ettikleri fiyatların geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1,7 azaldığını ortaya koydu. Bu, Aralık 2019'dan bu yana görülen en yavaş artış olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Mart'ta fiyatlar aylık yüzde 0,8 yükselmişti.

Konut fiyatlarında artış hızı yavaşlasa da, ilk kez konut alacaklar rekor fiyatlar ile karşı karşıya kalmaya devam ediyorlar. Bunda, konut satış hızının pandemi öncesi seviyeylere dönmesi etkili oluyor. Mart'ta satılan konut sayısı artarken, bir gayrimenkul için alıcı bulma süresi ortalama 55 güne indi.