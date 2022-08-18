Muhafazakar Parti'nin 180 bin civarındaki üyesinin oyları ile belirlenecek yeni lider ve başbakanın kim olacağına yönelik yapılan anketler Truss'ı açık ara önde gösteriyor.

Sky News için YouGov tarafından yapılan son anket, Muhafazakar Parti üyelerinden kime oy vereceğine karar vermiş olanların yüzde 66'sının Truss'a yüzde 34'ünün Sunak'a destek vereceğini gösterdi. Üyelerin yüzde 13'ü ise henüz kime oy vereceklerine karar vermiş değiller.

YouGov anketi ayrıca, ankete katılan Muhafazakar Parti üyelerinin yüzde 55'inin Boris Johnson'ın istifaya zorlanmamış olması gerektiğine inandıklarını, üyelerin yüzde 46'sının Truss ve Sunak'a karşı aday olsaydı Johnson'a oy vereceklerini de ortaya koydu.