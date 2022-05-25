İngiltere'de işletmeler Nisan'da sona eren 3 ayda çalışanlarına ödedikleri ücretleri ortalama yüzde 4 artırdılar.

XpertHr yöneticisi Sheila Attwood yaptığı değerlendirmede, "Medyan ücret artışının önceki 3 ayda gerçekleşen yüzde 3'ten yüzde 4'e sıçraması memnuniyetle karşılandı. Ancak enflasyon ile karşılaştırıldığında bu artış yeterli değil" dedi.

Geçtiğimiz hafta açıklanan resmi veriler Mart'ta sona eren 3 ayda ortalama haftalık kazındı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,0 arttığına işaret etmişti. İkramiyeler dışarıda bırakıldığında ise ücret artışı yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

İngiltere'de Nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 yükseldi.