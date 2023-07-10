Ankete göre, kalıcı ve geçici çalışanlar için başlangıç ücretlerinde artış Nisan 2021'den bu yana görülen en zayıf seviyede gerçekleşti.

REC anketi ayrıca, personel temin edilebilirliğinde iyileşmenin devam ettiğini gösterdi. Personel temin edilebilirliğinin arttığını belirten işletmelerin oranı, düşüş belirtenlerin oranını 57,6 puan üzerine çıktı. Geçtiğimiz ay bu fark 55,6 olmuştu.

Bununla birlikte REC, ekonomik görünüme yönelik belirsizliğini Haziran ayında işe alım kararları üzerinde baskı yarattığını vurguladı.