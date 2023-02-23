İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kalkınma Bakanı Andrew Mitchell'in, Ürdün gezisinde İngiltere'nin Yemen'deki gıda programını kamu-STK işbirliğiyle üstlenen BRIGHTLY Konsorsiyumuyla yeni bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Bu anlaşmayla, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'yla başlayan gıda ve enerji krizinden iç savaşın vurduğu Yemenlilerin daha az etkilenmesi için maddi yardım yapılacağı ifade edilen açıklamada, her ay 40 bin Yemenliye maddi yardım yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, maddi yardımın büyüklüğünün gelecek 4 yılda 60 milyon sterlini bulacağına işaret edilerek, İngiltere'nin halihazırda 200 bin Yemenliye her ay gıda yardımı yaptığı, 80 bin kadın ve çocuğa sağlık hizmeti, 85 bin beslenme sorunu yaşayan çocuğa ise tedavi hizmeti verdiği hatırlatıldı.

Ayrıca İngiltere'nin Yemen'de iç çatışmaların başladığı 2014'ten bu yana 1 milyar sterlinlik insani yardım yaptığı bilgisi de paylaşıldı.