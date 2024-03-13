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İngiltere'nin resesyondan çıkma olasılığı artıyor

Capital Economics'ten Ruth Gregory'nin analizine göre İngiltere'nin resesyondan çıkma olasılığı artıyor

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2024 13:38

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2024 13:38

Capital Economics'ten Ruth Gregory'nin analizine göre İngiltere'nin 2024 yılının başında kısa süreli resesyondan çıkma olasılığı artıyor. Ocak ayında %0,2 oranında büyüme gösteren ekonomi, 2023'ün ikinci yarısında yaşanan resesyonun ardından yılın ilk çeyreğinde büyümeye dönme umutlarını artırdı. Gregory, gayri safi yurtiçi hasılanın tahminlerin üzerinde, çeyrek bazında %0,1 oranında artacağını öngördü..

Ancak, İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü Ekonomi Direktörü Suren Thiru, yavaş bir ekonomik toparlanma ihtimaline dikkat çekiyor. Ocak ayında güçlü perakende harcamalarının etkisiyle beklenenden daha fazla artan yurt içi üretim, toparlanmanın işaretlerini taşıyor. Ancak Thiru, yağışlı hava koşullarının Şubat ayında faaliyetleri baskılamış olabileceğine ve yüksek faiz oranları ile işgücü eksikliğinin toparlanmayı zorlaştırmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.

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