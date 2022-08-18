İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan bir kilovatsaatlik elektrik ücreti, bu hafta 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldi.

Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan 68 yaşındaki İsveçli Ake Wallin, Devlet Elektrik Kurumu Vattenfall tarafından kendisine yeni önerilen anlaşmada elektrik fiyatının geçen seneye göre yüzde 400 artırıldığını söyledi.

Buna tepki gösteren Wallin, geçen yıla göre 70 bin kron (yaklaşık 121 bin Türk lirası) fazla para ödemesi gerektiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Elektrik fiyatlarının yüksekliği, sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Jocke Ringvide isimli kullanıcı hesabından, "Bence KDV ve vergiyi elektrikten kaldırma önerisi, yeni nükleer santraller inşa edene kadar daha iyi." paylaşımı yaptı.

Marianne Sandström, "Evet, elektrik, yakıt ve gıda fiyatlarının yükselişine engel olmak için sol partilere oy vermeyin." ifadesini kullandı.

Anders Johnson isimli kullanıcı da "Yıllarca takip ettiğiniz kötü politikaları Putin'e yüklemeyin. Eğer nükleer enerjiye sahip olsaydık ve yatırım yapsaydık bu durumda olmazdık, hükümet değişikliği şart." paylaşımında bulundu.

İSVEÇ'TE ELEKTRİK FİYATLARI TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik fiyatı artışlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını belirtmişti.

Tepkilerin artması üzerine bir açıklama yapan Başbakan Magdalena Andersson, ülkede artan elektrik fiyatlarını kışın dengelemek için hükümetin 30 milyar kronluk (yaklaşık 2,9 milyar dolar) bir bütçe hazırladığını duyurmuştu.