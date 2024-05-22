CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem İsveç'ten Ukrayna'ya 7 milyar dolarlık askeri destek

İsveç'ten Ukrayna'ya 7 milyar dolarlık askeri destek

İsveç, Ukrayna'ya önümüzdeki üç yıl içinde 75 milyar İsveç kronu (7 milyar dolar) askeri destek sağlayacağını açıkladı. Öte yandan jeopolitik gerginliklerin arttığı bir ortamda ülkedeki silah stokunu yenilemeye devam etme sözü verdi.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 11:55

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 11:55

İsveç Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlık savaşına karşı mücadelesi devam ediyor ve İsveç, Ukrayna'nın mücadelesini ne kadar sürerse sürsün destekleyecektir" denildi.

Rusya'nın iki yıl önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana İsveç, Ukrayna'ya ağırlıklı olarak askeri destek paketleri halinde 37 milyar İsveç Kronu katkıda bulundu ve Çarşamba günü açıklanan paket, 2024 ve 2026 yılları arasında her yıl 25 milyar İsveç Kronu daha sağlamasına yol açacak.

Bu destek savunma teçhizatı bağışlarını, mali katkıları ve savunma teçhizatı tedariki için mali desteği içerecek.

Bakanlık, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Avrupa'nın güvenlik durumunun ikinci dünya savaşından bu yana en ciddi halini aldığını söyledi. "Bu da Ukrayna'ya destek devam ederken aynı zamanda yurtiçinde de yeniden silahlanmanın devam etmesi gerektiği anlamına geliyor."

İlginizi Çekebilir
Fed üyelerinden faiz indirimi konusunda sabır mesajı Fed üyelerinden faiz indirimi konusunda sabır mesajı 22 Mayıs 2024 08:46
Koç Holding’ten yeni ’Yapı Kredi’ açıklaması Koç Holding'ten yeni 'Yapı Kredi' açıklaması 22 Mayıs 2024 08:45
Amerikalıların kişisel mali refahları geçen yıl ciddi bir değişim göstermedi Amerikalıların kişisel mali refahları geçen yıl ciddi bir değişim göstermedi 22 Mayıs 2024 08:43
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Mayıs 2024 10:10
Morgan Stanley: Hisse senetlerinde kazanımların iletilmesi için bolca alan var Morgan Stanley: Hisse senetlerinde kazanımların iletilmesi için bolca alan var 22 Mayıs 2024 08:40
Fed üyesi Waller’den faiz mesajı Fed üyesi Waller'den faiz mesajı 21 Mayıs 2024 16:56
Standard Chartered yıl sonu Ethereum tahmini yaptı Standard Chartered yıl sonu Ethereum tahmini yaptı 21 Mayıs 2024 16:56
Şanghay Altın Borsası’nda günlük işlem hacmi 2 katına çıktı Şanghay Altın Borsası'nda günlük işlem hacmi 2 katına çıktı 21 Mayıs 2024 15:54
ABD Hazine Bakanı’ndan Avrupa bankalarına çağrı ABD Hazine Bakanı'ndan Avrupa bankalarına çağrı 21 Mayıs 2024 13:22
New York’ta maaşlar konut fiyatlarına ayak uyduramadı New York'ta maaşlar konut fiyatlarına ayak uyduramadı 21 Mayıs 2024 13:19
Avro Bölgesi’nden 24,1 milyar avroluk ticaret fazlası Avro Bölgesi'nden 24,1 milyar avroluk ticaret fazlası 21 Mayıs 2024 13:03
Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi kısmi arttı Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kısmi arttı 21 Mayıs 2024 12:26
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,36
%0,236
BORSA
999,28
%-0,072
ALTIN
998,13
%-0,1869
DOLAR
997,13
%-0,2869
EURO
1.073,48
%7,348
BORSA
1.288,95
%28,8947
ALTIN
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.109,52
%10,9515
EURO
1.126,63
%12,6632
BORSA
1.365,39
%36,5389
ALTIN
1.118,28
%11,8283
DOLAR
1.137,48
%13,748
EURO
2.425,95
%142,5947
BORSA
2.306,78
%130,6783
ALTIN
1.713,45
%71,3446
DOLAR
1.757,71
%75,7714
EURO
BİST En Aktif Hisseler