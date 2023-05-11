İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan, "Para politikası hala enflasyonu fiyat istikrarı bölgesine demirlemek için yeterince sınırlayıcı değil. Para politikasını daha da sıkılaştırmamız gerekmesi olasılığını dışlayamayız" diye konuştu.

"Eğer enflasyon tahminleri fiyat istikrarı bölgesinin ciddi şekilde üzerinde olur ise, bu para politikasının çok gevşek olduğu anlamına gelir" diye konuşan Jordan, cari enflasyon tahmininin Banka'nın fiyat istikrarı hedefine yakın olduğunu da vurguladı.

İsviçre MB, 2022 Haziran ayında bu yana faizi 225 baz puan yükseltti. Banka'nın bir sonraki faiz toplantısı 22 Haziran'da yapılacak.