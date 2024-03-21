CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem İsviçre MB faiz oranlarını ilk düşüren merkez bankası oldu

İsviçre MB faiz oranlarını ilk düşüren merkez bankası oldu

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini beklenmedik şekilde 25 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası oldu.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2024 13:13

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2024 13:13

İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yapılan açıklamada, politika faizinin 0,25 baz düşürülerek yüzde 1,50'ye çekildiği belirtildi. Faizin 1,75'te sabit bırakılmasını bekleyen analist görüşüyle uyumlu hareket etmeyen SNB'nin 9 yılda yaptığı ilk faiz indirimi oldu.

Analistler, SNB'nin faiz oranlarını düşürmek için Haziran 2024'te bir sonraki toplantısına kadar bekleyeceğini tahmin ediyordu.

Ayrıca, SNB, Kovid-19 sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası oldu.

Bugünkü SNB'nin faiz indiriminin, İsviçre'de enflasyonun şubatta yüzde 1,2'ye gerilemesinin ardından, fiyat artışlarının SNB'nin fiyat istikrarı olarak tanımladığı yüzde 0-2 hedef aralığında gerçekleştiği dokuzuncu ayın ardından gelmesi dikkati çekti.

SNB'nin açıklamasında "Para politikasının gevşetilmesi, son iki buçuk yılda enflasyonla mücadelenin etkili olması nedeniyle mümkün olmuştur." yorumuna yer verildi.

SNB, İsviçre para biriminin değer kazanmasını da göz önünde bulundurarak faiz indirimi kararı aldığını belirtti.

SNB, uzun süredir İsviçre Frangı'nın avro karşısında çok fazla değer kazanmasına ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) olan ihracatını zayıflatacağı için izin vermekten çekiniyordu.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Fed gibi gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları son aylarda faiz indirimlerinin yolda olduğuna dair sinyaller verdiğini hatırlatarak, SNB'nin bugünkü ani faiz düşürme kararının muhtemelen diğer faiz düşürme hamlelerin zamanlamasına ilişkin spekülasyonları artıracağını da vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Fed beklentileri ons altını 2200 doların üzerine taşıdı Fed beklentileri ons altını 2200 doların üzerine taşıdı 21 Mart 2024 08:35
ABD’de mortgage faizleri yüzde 7’ye yaklaştı ABD'de mortgage faizleri yüzde 7'ye yaklaştı 20 Mart 2024 16:26
Rusya’nın dondurulan varlıkları Ukrayna’ya mı aktarılacak? Rusya'nın dondurulan varlıkları Ukrayna'ya mı aktarılacak? 20 Mart 2024 14:09
ECB Başkanı Lagarde’dan faiz indirimi mesajı ECB Başkanı Lagarde'dan faiz indirimi mesajı 20 Mart 2024 14:02
Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi arttı Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı 20 Mart 2024 13:45
Çin’de kredi faiz oranları sabit kaldı Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı 20 Mart 2024 13:21
Altın gram fiyatı 2500 TL’ye koşuyor: Fed faiz kararı açıklanıyor! İslam Memiş altın fiyatları için rakam verdi Altın gram fiyatı 2500 TL'ye koşuyor: Fed faiz kararı açıklanıyor! İslam Memiş altın fiyatları için rakam verdi 20 Mart 2024 12:03
Negatif faiz dönemi Japonya’nın politikasını değiştirmesiyle sonlandı Negatif faiz dönemi Japonya'nın politikasını değiştirmesiyle sonlandı 20 Mart 2024 11:17
İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 3,4 oldu İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 3,4 oldu 20 Mart 2024 11:06
Altının gramı 2 bin 245 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 245 liradan işlem görüyor 20 Mart 2024 11:03
ABD dolarının değer kazanması sonrası Brent petrol düştü ABD dolarının değer kazanması sonrası Brent petrol düştü 20 Mart 2024 11:01
Yurt dışı ÜFE oranları açıklandı Yurt dışı ÜFE oranları açıklandı 20 Mart 2024 10:32
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.015,49
%1,5489
BORSA
1.011,59
%1,1592
ALTIN
996,99
%-0,3007
DOLAR
995,84
%-0,4161
EURO
1.020,61
%2,0606
BORSA
1.185,33
%18,5333
ALTIN
1.145,82
%14,5819
DOLAR
1.146,23
%14,6232
EURO
973,13
%-2,6874
BORSA
1.255,63
%25,563
ALTIN
1.157,01
%15,7013
DOLAR
1.175,12
%17,5123
EURO
1.827,73
%82,7733
BORSA
2.121,35
%112,1348
ALTIN
1.772,79
%77,2788
DOLAR
1.815,88
%81,5883
EURO
BİST En Aktif Hisseler