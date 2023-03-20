İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse'nin içinde bulunduğu zor durumdan kurtulması için Ülke'nin en büyük bankası UBS tarafından devralınması İsviçre'nin finansal regülatörü Finma tarafından onaylandı.

İsviçre hükümeti, İsviçre Merkez Bankası ve Finma tarafından düzenlenen ortak basın toplantısı ile duyurulan anlaşmaya göre UBS, bu devralma için her 22,48 Credit Suisse hissesine 1 UBS hissesi verecek. Credit Suisse tarafından yapılan açıklamaya göre, bu hisse değişim oranı Credit Suisse'nin tüm hisseleri için 3 milyar CHF ödeneceği anlamına geliyor.

Finma'nın açıklamasına göre Credit Suisse'nin AT1 olarak adlandırılan ve nominal değerleri 16 milyar CHF olan hisseleri tamamen zarar yazılacak.

İsviçre MB bu anlaşmanın gerçekleşmesi için UBS'e 100 milyar CHF'ye varan limidite desteği sağlayacak.

İsviçre hükümeti yaptığı açıklamada, federal hükümetin UBS'in Credit Suisse'yi almasını sağlamak için 9 milyar İsviçre frangı garanti sağladığını bildirdi. Bu garanti, U:S'in portfölünde zarar oluşması halinde devreye girecek. Oluşacak zararın ilk 5 milyar CHF'lik bölümünü UBS üstlenecek, sonraki 9 milyar CHF İsviçre hükümeti tarafından karşılanacak. Sonraki zararları yine UBS üstlenecek.