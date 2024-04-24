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Japon finans kuruluşunda 1,2 milyon para transferi gecikti

Japon finans kuruluşu olan "JP Post Bank" da sistem arızası 1,2 milyon para transferini geciktirdi.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2024 08:55

Japonya'da "JP Post Bank" kuruluşunda sistem arızası nedeniyle 1,2 milyon para transferinde gecikmeler yaşandığı aktarıldı.

Finans kuruluşu "JP Post Bank" açıklamasına göre, bankadaki sistem arızası nedeniyle 1,2 milyon para transferinde gecikme meydana geldi

Yerel saatle sabah 08.40'ta başlayan sistem arızasının, gece yarısı öncesi kadar sürdüğü aktarıldı.

"Siber saldırı" ihtimaline yönelik bir kanıta rastlanmadığı bildirilirken, arıza nedeniyle para aktarımında sorun yaşayan müşterilerden özür dilendi.

Açıklamada, "Japan Post Bank, "Sorununun etkisi değerlendirilir, müşterilerimizin kayıplarına yanıt vermek için elimizden geleni yapacağız" denildi.

"JP Post Bank" geçen yıl ekim ayında, çevrim içi bankacılık sisteminin geçici olarak çökmesi sonucu müşterilerine sorun yaşatmıştı.

Mart 2023 itibarıyla "JP Post Bank" kuruluşunun ülke genelinde 23 bin şubesi ve 30 binden fazla banka ATM'si bulunuyor.

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