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Japon sendikası yüzde 6 ücret artışı talep edecek

Japonya'nın en büyük sendikalarından biri olan UA Zensen, yüzde 6'nın üzerinde ücret artışları için bastırmayı planladıklarını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 01 Şubat 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 01 Şubat 2024 08:51

Perakende ve restoran gibi sektörlerden 1,8 milyondan fazla üyeye sahip olan Japonya'nın en büyük sendikalarından biri olan UA Zensen'in başkanı Akihiko Matsuura, "Yen'in değer kaybı çok ileri gitti ve BOJ'un durumu düzeltmek için bazı politika adımları attığını görmek istiyorum. BOJ'un bu konuda bir karar verebilmesi için ücretleri yeterince yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Çoğunlukla küçük ve orta ölçekli firmalarda çalışan işçileri temsil eden UA Zensen, toplam ücretlerde standart %6'lık bir artış talep ediyor. Bu, sendikanın "%6 civarında" bir artış hedeflediği geçen yılki duruşuna göre küçük bir yükseltme. Matsuura, bu talebin diğer sendikaların bu yıl %6 ya da daha fazla artış talep etmelerinin önündeki engeli azalttığını söyledi.

Matsuura, "%6'lık bir standart belirleyerek daha proaktif olabiliriz. %7 talep etsek bile, işgücü ve yönetime bunun sektör politikası kapsamında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Japonya Ekonomik Araştırmalar Merkezi tarafından 25 Aralık - 9 Ocak tarihleri arasında 37 ekonomistle yapılan bir ankete göre, büyük şirketler %3,85'lik ücret artışı teklif etmeyi planlıyorlar.

Japonya'nın en büyük sendikası olan Rengo, bu yılki ücret görüşmelerinde "%5 ya da daha fazlasını" hedefliyor. İlk sonuçlar 15 Mart'ta, BOJ'un bir sonraki politika toplantısından hemen önce açıklanacak.

Rengo'nun başkanı Tomoko Yoshino Perşembe günü yaptığı açıklamada, ilk görüşmelerin ardından sendikalar ve işverenlerin daha yüksek ücret ihtiyacı konusunda aynı görüşte olduklarına inandığını söyledi.

Yoshino, iş dünyası lobisi Keidanren'in başkanı Masakazu Tokura ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu yılki ücret müzakerelerinde yönetimle aynı yönde ilerlediğimizi bir kez daha hissettim" dedi.

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