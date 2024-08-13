Japonya BOJ'un faiz artırımına ilişkin özel oturum düzenleyecek

Japon hükümetinden kaynaklarını verdikleri bilgiye göre, Japonya parlamentosu BOJ'un geçen ay faiz oranlarını artırma kararını görüşmek üzere 23 Ağustos'ta özel bir oturum düzenlemeyi planlıyor.

Kaynaklar, Parlamento'nun Alt Meclis Mali İşler Komitesi tarafından gerçekleştirilecek özel oturuma Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın da katılmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Komite toplantısının programının bugün içinde sonra resmi olarak kararlaştırılması bekleniyor.