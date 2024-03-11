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Japonya ekonomisi teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu

Japonya ekonomisi, 2023'ün 4. çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 büyüme kaydederek teknik resesyonun önüne geçti.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2024 15:58

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2024 15:58

Japonya'da revize edilen veriler, ekonominin geçen yıl ekim-aralık döneminde güçlü sermaye harcamalarının da desteğiyle büyümeye döndüğünü ve bu sayede teknik bir resesyondan kıl payı kurtulduğunu ortaya koydu. Buna göre, ülkede 4. çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Geçici veriler, Japonya ekonomisinin önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 daraldığını göstermişti. Japonya'da, GSYH 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8, yıllı bazda ise yüzde 3,2 azalış kaydetmişti.

Analistler, sendikalar ve işverenler arasında bu yılki Shunto bahar ücret görüşmelerinde güçlü ücret artışları olabileceğine dair işaretlerin görülmesi üzerine, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 18-19 Mart'taki toplantısında para politikasını normalleştirebileceği yönündeki beklentilerin arttığını belirtti.

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