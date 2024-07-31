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Japonya Merkez Bankası faiz artırdı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) temel faiz oranlarını yükseltti ve devlet tahvili alımlarını azaltma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 31 Temmuz 2024 08:37

Son Güncelleme Tarihi 31 Temmuz 2024 08:38

Japonya Merkez Bankası (BOJ) mart ayında dünyanın son negatif faiz oranı politikasını sona erdirdiğinde gecelik çağrı oranı için belirlediği %0 ila %0,1 aralığındaki hedefini %0,25'e yükseltti.

BOJ, daha önce yaklaşık 6 trilyon yen olan aylık JGB (Japon Devlet Tahvili) alımlarını ocak-mart 2026 döneminde 3 trilyon yene indireceğini söyledi.

BOJ Politika Kurulu faiz kararını 2'ye karşı 7 oyla aldı. Üyelerden Nakamura ve Noguchi karara muhalefet ettiler

BOJ, faiz kararıyla birlikte açıkladığı çeyreklik görünümünde enflasyonun %2'lik hedefine yakın seyredeceği görüşüne bağlı kaldı.

BOJ Politika Kurulu, değişken taze gıda fiyatları hariç çekirdek tüketici enflasyonunun Mart 2025'te sona eren yılda %2,5'e ulaşmasını beklediğini, önceki tahminin ise %2,8 olduğunu söyledi. Çekirdek tüketici fiyatlarının Mart 2026'da sona eren yılda %2,1 ve bir sonraki yıl %1,9 artacağını öngördü.

BOJ ayrıca Japon ekonomisinin cari mali yılda, bir önceki raporunda öngörülen %0,8'lik büyümeye kıyasla %0,6 oranında genişleyeceğini öngördü. Hem Mart 2026'da sona eren yılda hem de bir sonraki yılda %1,0 büyüme öngörüyor.

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