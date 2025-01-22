CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta faiz artırması bekleniyor

Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta faiz artırması bekleniyor

Ekonomistler Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta faiz artırmasını öngörüyor.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2025 09:18

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2025 09:18

CNBC tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankete göre Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta gösterge faiz oranını 25 baz puan artırması bekleniyor. Yapılacak bir artırım BOJ'un temel faiz oranını 2008'den bu yana en yüksek seviyesi olan %0,5'e çıkaracak.

19 ekonomistin 18'inin ezici çoğunluğu faiz artırımı beklentileri konusunda hemfikir olurken, çoğu BOJ liderliğinin tonundaki son değişikliğe işaret etti.

Başkan Kazuo Ueda'nın kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar ve Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun geçen hafta iş dünyası liderlerine yaptığı konuşma BOJ'un faiz artırımına istekli olduğunu gösterdi.

Himino ise bankanın önümüzdeki toplantıda faiz artırımını tartışacağını söyledi ve Japonya deflasyonist faktörlerin üstesinden geldikten sonra reel faiz oranlarının negatif kalmasının "normal olmayacağını" ekledi. CNBC'nin anketine katılan birçok ekonomiste göre bu ton, geçen ay faiz artırımını engelleyen rüzgarların azaldığına işaret ediyor.

Nomura Securities'de ekonomist olan Uichiro Nozaki, Himino'nun konuşmasını faiz artırımı çağrıları için "önemli bir katalizör" olarak nitelendirdi. "Himino ve Ueda'nın açıklamalarından BOJ'un kendine daha fazla güvendiği sonucuna vardık. Ücret artışları açısından Himino, 2024'teki kadar yüksek ücret artışlarının 2025'te gerçekleşmesinin ana senaryo olduğunu söyledi" dedi.

Morgan Stanley MUFG Securities'in baş Japonya ekonomisti Takeshi Yamaguchi, BOJ liderliğinden gelen son yorumların "2025 mali yılında ücret artışlarına ilişkin görünüm ve yeni ABD yönetimine ilişkin belirsizlik" gibi iki kilit noktada daha olumlu bir tona işaret ettiğini belirterek faiz artışı çağrısını destekledi.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payı arttı ABD'nin küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payı arttı 21 Ocak 2025 09:09
Fitch, Trump’ın açıklamalarının ardından tahminlerini değiştirdi Fitch, Trump'ın açıklamalarının ardından tahminlerini değiştirdi 21 Ocak 2025 09:06
Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi yükseldi Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi yükseldi 20 Ocak 2025 13:31
AB ve Malezya müzakereleri yeniden başladı AB ve Malezya müzakereleri yeniden başladı 20 Ocak 2025 12:57
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek Hazine yarın iki ihale düzenleyecek 20 Ocak 2025 12:49
Trump’ın desteklediği memecoinler 14 milyar doların üzerine çıktı Trump'ın desteklediği memecoinler 14 milyar doların üzerine çıktı 20 Ocak 2025 09:18
ABD tarifleri Malezya’yı yavaşlatabilir ABD tarifleri Malezya'yı yavaşlatabilir 20 Ocak 2025 09:11
Güney Kore Merkez Bankası’ndan büyüme açıklaması Güney Kore Merkez Bankası'ndan büyüme açıklaması 20 Ocak 2025 09:09
Çin’den Elon Musk’la kritik görüşme Çin'den Elon Musk'la kritik görüşme 20 Ocak 2025 09:08
Çin Merkez Bankası kredi faiz oranlarını değiştirmedi Çin Merkez Bankası kredi faiz oranlarını değiştirmedi 20 Ocak 2025 09:04
Trump öncesi küresel piyasalar pozitif seyrediyor Trump öncesi küresel piyasalar pozitif seyrediyor 20 Ocak 2025 08:51
Avrupa’nın en çok tercih edilen otomobili belli oldu Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili belli oldu 17 Ocak 2025 15:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler