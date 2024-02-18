CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Japonya Ukrayna'nın yeniden inşasına 15,8 milyar yen destek verecek

Japonya Ukrayna'nın yeniden inşasına 15,8 milyar yen destek verecek

Japonya hükümetinin, Ukrayna'nın altyapısının yeniden inşası dahil 7 farklı alanda toplam 15,8 milyar yen (106 milyon dolar) destek vereceği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 18 Şubat 2024 09:33

Son Güncelleme Tarihi 18 Şubat 2024 09:33

Resmi Kyodo Ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japonya, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'nın yeniden inşasına destek verecek.

Buna göre, Tokyo'da yarın düzenlenecek "Ekonomik Yeniden Yapılanmanın Teşviki için Japonya-Ukrayna Konferansı'nda" 10'dan fazla işbirliği zaptı imzalanacak.

Konferansa, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile iki ülkeden bürokrasi ve iş dünyasından 300'ü aşkın yetkili iştirak edecek.

Merkezi hükümet, Ukrayna'nın altyapısının yeniden inşası ve mayın temizliği dahil Ukrayna'ya 7 farklı alanda toplam 15,8 milyar yen finansman sağlayacak.

Kyodo'a bu ay içinde konuşan Şmıgal, enerji, altyapı, tarım, mühendislik alanlarında Japon firmalarının "iyileşmeye yardımcı olmada büyük rol" oynayabileceğini söylemişti.

İlginizi Çekebilir
Navlun fiyatları düşmeye devam ediyor Navlun fiyatları düşmeye devam ediyor 16 Şubat 2024 09:19
ABD’nin en büyük 7 şirketi için uyarı ABD’nin en büyük 7 şirketi için uyarı 16 Şubat 2024 09:19
Nikkei 225 Endeksi rekora doğru ilerliyor Nikkei 225 Endeksi rekora doğru ilerliyor 16 Şubat 2024 09:17
Powell Senato Bankacılık Komitesi’nde konuşacak Powell Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak 16 Şubat 2024 08:56
Tüketim şirketi hisselerine talebin artması bekleniyor Tüketim şirketi hisselerine talebin artması bekleniyor 16 Şubat 2024 08:54
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 16 Şubat 2024 10:01
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 16 Şubat 2024 09:20
Ons altın yatay seyir izliyor Ons altın yatay seyir izliyor 16 Şubat 2024 08:50
ABD’de perakende satışlar beklenenden fazla düştü ABD'de perakende satışlar beklenenden fazla düştü 15 Şubat 2024 17:22
BM’den Ukrayna ekonomisi için açıklama BM'den Ukrayna ekonomisi için açıklama 15 Şubat 2024 15:36
AB’den 6,9 milyar avroluk desteğe onay AB'den 6,9 milyar avroluk desteğe onay 15 Şubat 2024 15:19
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü 15 Şubat 2024 17:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,78
%0,7775
ALTIN
1.003,01
%0,3014
EURO
1.001,13
%0,1132
DOLAR
1.000,89
%0,0888
BORSA
1.028,15
%2,8149
ALTIN
1.062,58
%6,258
EURO
1.069,45
%6,9454
DOLAR
1.022,60
%2,2595
BORSA
1.089,12
%8,9124
ALTIN
1.089,36
%8,9362
EURO
1.079,90
%7,9902
DOLAR
1.151,66
%15,1664
BORSA
1.840,04
%84,0043
ALTIN
1.683,36
%68,3359
EURO
1.654,64
%65,4638
DOLAR
1.846,90
%84,6903
BORSA
BİST En Aktif Hisseler