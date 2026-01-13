CANLI BORSA
Japonya ve Güney Kore arasında ekonomik güvenlik işbirliği

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Tokyo-Seul hükümetleri arasında ekonomik güvenlik işbirliğini artırma konusunda anlaşmaya vardı.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 13:05

Son Güncelleme Tarihi 13 Ocak 2026 13:06

Kyodo ajansının haberine göre Lee, Japonya'nın Nara kentinde Başbakan Takaiçi ile görüştü. Görüşmenin ardından liderler, düzenlenen ortak basın toplantısında ikili ve bölgesel konulara değindi.

Lee, bölgede jeopolitik belirsizliğin arttığını ve çok taraflılığın uluslararası toplumda sınandığını ve küresel tedarik zincirleri alanındaki "karşılıklı bağımlılığın bir silah haline geldiğini" söyledi.

"Karmaşık ve baş döndürücü bir uluslararası düzen ortamında, Güney Kore ile Japonya arasında işbirliği her zamankinden daha önemli." diyen Lee, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60 yılı aştığını anımsattı.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı işgali dahil "acı dolu geçmişe" rağmen, iki ülkenin el ele daha iyi geleceğe doğru adım atması çağrısı yapan Lee, "karşılıklı güvene dayalı işbirliğinin genişletilmesini" istedi.

İKİLİ İLİŞKİLERDE "YENİ ZİRVELER"

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Takaiçi de ziyaretin, ilişkileri "yeni zirvelere" taşımasını umduğunu dile getirerek "Japonya ve Güney Kore ikili ilişkileri ilerletmeli ve bölgenin istikrarı için birlikte çalışmalı." dedi.

Bölgede stratejik ortamın giderek daha da zorlaştığına dikkati çeken Takaiçi, ekonomik güvenlik ve tedarik zinciri alanlarında stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin korunmasının önemini vurguladı.

Takaiçi ve Lee görüşmede, Seul-Tokyo hükümetleri arasında ikili ekonomik güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı liderler zirvesi düzeyli "mekik diplomasisinin" sürdürülmesinde fikir birliğine vardı.

Ortak müttefik ABD ile bölgesel üçlü işbirliğinin önemi konusunda mutabık kalan Lee ve Takaiçi, Kuzey Kore'nin tam nükleersizleştirilmesine yönelik işbirliğinin sürdürülmesinde mutabık kaldı.

