CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Japonya ve Malezya, savunma ve deniz güvenlik işbirliğini geliştirecek

Japonya ve Malezya, savunma ve deniz güvenlik işbirliğini geliştirecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, iki ülke arasında savunma ve deniz güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi mutabakatına vardı.

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2023 12:13

Son Güncelleme Tarihi 05 Kasım 2023 12:13

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Başbakan Kişida, Kuala Lumpur ziyaretinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Kişida ve Enver, 2 saat süren görüşmede ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükoyu güç kullanarak değiştirecek teşebbüslere karşı çıkılmasında işbirliği fırsatlarına değinen Kişida ve Enver, iki ülkenin, savunma ve deniz güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştı.

Kişida ve Enver, gelecek dönemde, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve Malezya ordusunun ortak eğitimlerinin teşvik edilmesi konusunda mutabık kaldı.

OSA ÇERÇEVESİ

İkili, Japonya hükümetinin, bölgedeki demokratik ülkelere savunma ekipmanları sağlamasını öngören Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesini görüştü.

Başbakan Kişida, Malezya ile "OSA" çerçevesinin uygulanmasını hızlandırma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Enerji krizlerinin yaşandığı dönemde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ikmalindeki sıkıntılara değinen Kişida, Malezya'dan LNG tedarikinin önemini vurguladı.

Başbakan Kişida, ziyaret kapsamında Malezya'da faaliyet gösteren Japon firmaların temsilcileriyle görüştü ve Kuala Lumpur'daki Japon mezarlığına çiçek bıraktı.

Başbakan Kişida Fumio, güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) kapsamında Aralık 2022'de Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesini oluşturdu. Buna göre Japonya, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi değerleri paylaşan ülkelerin ordularına savunma ekipmanları sağlayacak.

Japonya hükümeti, Asya-Pasifik bölgesinde nüfuzunu artıran Çin'e karşı, bölgedeki "demokratik" ülkelerle işbirliğini artırmayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de küçük işletmeler sıkı işgücü piyasası ile karşı karşıya ABD'de küçük işletmeler sıkı işgücü piyasası ile karşı karşıya 03 Kasım 2023 09:18
ECB üyesi: Faiz artışına kapıyı kapatamayız ECB üyesi: Faiz artışına kapıyı kapatamayız 03 Kasım 2023 09:10
Yellen uyguladıkları politikayı savundu Yellen uyguladıkları politikayı savundu 03 Kasım 2023 09:06
Almanya’nın enerji tüketimi 30 yılın en düşük seviyesinde Almanya'nın enerji tüketimi 30 yılın en düşük seviyesinde 03 Kasım 2023 09:02
FTX’in eski CEO’su için karar verildi FTX'in eski CEO'su için karar verildi 03 Kasım 2023 08:59
Yellen’den ABD-Çin ilişkileri hakkında açıklama Yellen'den ABD-Çin ilişkileri hakkında açıklama 03 Kasım 2023 08:50
Suudi Arabistan’ın gönüllü üretim kesintisini sürdürmesi bekleniyor Suudi Arabistan'ın gönüllü üretim kesintisini sürdürmesi bekleniyor 03 Kasım 2023 08:47
Küresel piyasalarda gözler ABD’nin istihdam raporunda Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam raporunda 03 Kasım 2023 09:25
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 03 Kasım 2023 10:04
Küresel yatırım bankacıları Hong Kong’da bir araya gelecek Küresel yatırım bankacıları Hong Kong'da bir araya gelecek 03 Kasım 2023 08:44
ABD’de perakende satışların yavaş artması bekleniyor ABD'de perakende satışların yavaş artması bekleniyor 03 Kasım 2023 08:36
ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İşte masaya gelecek rakam! Bakan Işıkhan mesajı verdi: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İşte masaya gelecek rakam! Bakan Işıkhan mesajı verdi: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 02 Kasım 2023 18:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,53
%0,5529
BORSA
1.004,75
%0,4754
ALTIN
1.001,65
%0,1645
EURO
1.000,35
%0,0352
DOLAR
1.005,74
%0,5735
BORSA
987,81
%-1,2188
ALTIN
1.018,40
%1,8395
EURO
1.008,87
%0,8872
DOLAR
907,98
%-9,202
BORSA
1.084,20
%8,4204
ALTIN
1.050,00
%5
EURO
1.028,95
%2,8954
DOLAR
1.892,49
%89,2494
BORSA
1.811,19
%81,1192
ALTIN
1.653,09
%65,3094
EURO
1.525,38
%52,5378
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler