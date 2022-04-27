Japon hükümetine bağlı Balıkçılık Ajansı (Suisancho), Rus sularında yumurtlayan ve Japon kara sularında yakalanan somon ile alabalıkların av kotasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Buna göre 2022'de Japonya münhasır ekonomik bölgesinde 2 bin 50 ton somon ve alabalık çıkarılacak. Bu oran 2021 ile aynı kaldı.

Anlaşma kapsamında, dönemsel av oranına bağlı olarak, Rusya'ya 200-300 milyon yen (1,5-2,3 milyon dolar) "iş birliği ücreti" ödenecek.

Söz konusu ücretin alt sınırı ise Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) doğrultusunda, 60 milyon yen (472 bin dolar) düşürüldü.

Japon balıkçılar, yeni anlaşma doğrultusunda, Rusya'nın en doğusu ile Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde mayıs başında avlanmaya başlayacak.

Müzakerelerde ele alınan, Rusya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki Japon balıkçıların av kotası konusu ise karara bağlanmadı.