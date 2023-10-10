CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Japonya'da iflas eden şirket sayısı 17 aydır artıyor

Japonya'da iflas eden şirket sayısı 17 aydır artıyor

Japonya’da iflas eden şirket sayısı üst üste 17'inci ayında da artışını sürdürdü. İflas eden şirket sayısı 2019 yılındaki Covid-19 pandemi dönemi öncesinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2023 09:06

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2023 09:06

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 artarak 679 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 583 seviyesindeydi.

Böylece iflas eden şirket sayısı 2019 yılındaki Covid-19 pandemi dönemi öncesinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yılın ilk 9 ayında iflas davası sayısı 6 bin 128'e ulaştı ve 2021 yılındaki 6 bin 15 sayısını şimdiden aştı.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı.

Şirketlerin batık borçları ise yüzde 414,8 artarak 695,1 milyar yen seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 135,0 milyar yen seviyesindeydi.

İlginizi Çekebilir
Emtia piyasasında sert düşüşler görüldü Emtia piyasasında sert düşüşler görüldü 09 Ekim 2023 11:38
Brent petrolde Orta Doğu etkisi Brent petrolde Orta Doğu etkisi 09 Ekim 2023 10:39
Hong Kong’da Koinu Tayfunu nedeniyle borsada işlemlere ara verildi Hong Kong'da Koinu Tayfunu nedeniyle borsada işlemlere ara verildi 09 Ekim 2023 09:23
Fed üyesi: Faizlerin yeniden artırılması uygun olabilir Fed üyesi: Faizlerin yeniden artırılması uygun olabilir 09 Ekim 2023 08:53
Bakır madencilerinden talep uyarısı Bakır madencilerinden talep uyarısı 09 Ekim 2023 09:02
Fed üyesinden istihdam açıklaması Fed üyesinden istihdam açıklaması 09 Ekim 2023 08:57
Altın ithalatı son 4 ayın en düşük seviyesinde Altın ithalatı son 4 ayın en düşük seviyesinde 09 Ekim 2023 08:46
’Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşacağımıza güveniyoruz’ 'Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşacağımıza güveniyoruz' 09 Ekim 2023 08:50
Rusya’nın uluslararası rezervleri azaldı Rusya'nın uluslararası rezervleri azaldı 06 Ekim 2023 16:31
Euro Bölgesi’ndeki büyümenin toparlanması bekleniyor Euro Bölgesi'ndeki büyümenin toparlanması bekleniyor 06 Ekim 2023 16:08
IMF’den Türkiye ekonomisi yorumu IMF'den Türkiye ekonomisi yorumu 09 Ekim 2023 09:11
Japon hisse senetleri için tavsiye yükseltildi Japon hisse senetleri için tavsiye yükseltildi 06 Ekim 2023 15:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,70
%0,47
DOLAR
1.002,24
%0,2236
ALTIN
1.001,71
%0,1709
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.008,35
%0,8345
DOLAR
993,60
%-0,6405
ALTIN
1.015,60
%1,5598
EURO
983,02
%-1,6977
BORSA
1.034,43
%3,4431
DOLAR
974,88
%-2,5123
ALTIN
1.016,66
%1,6655
EURO
984,16
%-1,5838
BORSA
1.491,28
%49,128
DOLAR
1.639,23
%63,9227
ALTIN
1.622,37
%62,237
EURO
2.296,63
%129,6625
BORSA
BİST En Aktif Hisseler