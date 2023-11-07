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Japonya'da reel ücretler 1,5 yıldır düşüyor

Japonya'da reel ücretler ve tüketici harcamaları aylardır süren düşüşlerini devam ettirdiler. Reel ücretlerde düşüş 18'nci ayına girdi.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2023 10:06

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2023 10:06

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın verilerine göre, tüketicilerin satın alma gücünün bir barometresi olan enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretler, Eylül'de bir önceki ay revize edilen yüzde 2,8'lik düşüşün ardından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 oranında geriledi.

Yetkililerin reel ücretleri hesaplamak için kullandıkları, taze gıda fiyatlarını içeren ancak ev sahiplerinin eşdeğer kirasını hariç tutan tüketici enflasyon oranı da Eylül'de yıllık yüzde 3,6 2022 Eylül ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Enflasyondaki gerilemeye rağmen Eylül ayındaki nominal ücret artışı, sadece yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Mizuho Securities'in baş ekonomisti Shunsuke Kobayashi, "Bu yılın ilkbaharındaki iş görüşmelerinden elde edilen nominal ücretlerdeki artış genellikle Ağustos ayının sonuna kadar yansıtılır, bu nedenle bu noktadan sonra yükselmesi için bir neden yok" dedi.

Kobayashi ayrıca, gelecek yıl için daha yüksek ücretler müzakere edilse bile, hükümetin mevcut yakıt ve elektrik sübvansiyonlarını uzatmaması halinde enflasyonun yeniden hızlanma riski olduğunu söyledi.

Veriler, Eylül ayında baz maaş artışının bir önceki aya göre revize edilen %1,2'lik artıştan sonra yıllık bazda %1,4 arttığını gösterdi.

İş faaliyetlerinin bir göstergesi olan fazla mesai ücretleri ise Eylül ayında yıllık bazda %0,7 oranında yükseldi.

Açıklanan verilere göre, hane halkı harcamaları Eylül ayında bir önceki yıla göre %2,8 azaladı. Harcamalar yedi ay üst üste düşüş gösterdi. Beklenti düşüşün yüszde 2,7 olacağı yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık bazda hanehalkı harcamaları %0,4'lük düşüş beklentisine karşılık %0,3 arttı.

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