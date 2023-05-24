Japonya Zincir Mağazalar Birliğinden(JCSA) yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle yüzde 3,5 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık yüzde 1,5 artış yaşanmıştı.



Satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 1,0 azaldı. Böylece süpermarketlerin cirosu 110,6 milyar yen olarak belirlendi.



Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık yüzde 3,4 artış kaydedildi.



Karşılaştırılabilir verilerle gıda ürünlerinde yüzde 5,1, ev eşyası ürünlerinde yüzde 1,0 artış yaşanırken, giyimde değişim olmadı.



Rakamlar 54 şirketin 10 bin 702 mağazasının fiyatlarından oluştu. Buna göre, mağaza sayısında aylık 80 artarken, yıllık 241 adet düşüş yaşandı.

Mağazaların metrekare büyüklüğü son bir yılda yüzde 1,7, çalışan sayısı yüzde 3,3 geriledi.