Japonya Zincir Mağazalar Birliğinden(JCSA) yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle yüzde 1,0 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık yüzde 3,4 artış yaşanmıştı.



Satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 1,1 yukarı geldi. Böylece süpermarketlerin cirosu 111,9 milyar yen olarak belirlendi.



Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık yüzde 0,6 artış kaydedildi.



Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünlerinde yüzde 4,0, giyim yüzde 0,2 artış yaşanırken, ev eşyası ürünleri fiyatları değişiklik göstermedi.



Rakamlar 54 şirketin 10 bin 757 mağazasının fiyatlarından oluştu. Buna göre, mağaza sayısında aylık 55 artarken, yıllık 104 adet düşüş yaşandı.

Mağazaların metrekare büyüklüğü son bir yılda yüzde 1,7, çalışan sayısı yüzde 3,3 geriledi.