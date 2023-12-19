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Japonya'da ultra düşük faize devam

Japonya Merkez Bankası, yüksek belirsizlikler ile ultra gevşek para politikasına sürdürmeye devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2023 08:46

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2023 08:46

Dünyanın negatif faiz uygulayan son merkez bankası olan Japonya Merkez Bankası (BOJ) bu duruşunu korudu.

Banka politika faizini eksi yüzde 0,1'de sabit bıraktı. BOJ kararında gelecek yıl negatif faiz uygulamasına son verileceğine dair sözlü yönlendirme de yer almadı.

Oybirliği ile alınan kararla birlikte getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gidilmedi.

Kazuo Ueda başkanlığındaki merkez bankası negatif faizi terk etmeden önce ücretlerin kalıcı bir şekilde enflasyona destek vermesini görmek istiyor.

Ueda'nın parlamento konuşmasında yıl sonuna doğru işlerinin daha zorlaşacağını belirtmesi negatif faizin terk edileceği spekülasyonlarını tetiklemiş, Japon para birimi yen bu spekülasyonlar üzerine değer kazanmıştı.

Karar öncesi 142,64'ten işlem gören dolar/yen kuru sert yükselişle 143,78'e kadar yükseldi.

Karar metninde pozitif faize ilişkin referans yer almasa da piyasalarda en yüksek ihtimalle Nisan 2024'te bankanın negatif faizi terk edeceği fiyatlanıyor.

Credit Agricole CIB Singapore FX Stratejisti David Forrester "BOJ'un retoriğinde değişiklik olmaması Nisan 2024'te negatif faiz politikasının sona ereceğini öngören piyasa fiyatlamasını agresif gösteriyor" yorumunu yaptı.

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