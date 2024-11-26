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Japonya'daki çekirdek enflasyon son 30 ayın en düşük seviyesinde

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilere göre, çekirdek enflasyon Ekim ayında son 30 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2024 08:48

Japonya Merkez Bankası (BoJ) çekirdek enfalasyon verilerini yayımladı. Enflasyon oranlarıdaki düşüş dikkat çekti.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA GERİLEDİ

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (Çekirdek enflasyon ölçümü) Ekim ayında bir önceki ayda gördüğü %1,7 seviyesinden %1,5'e geriledi.Böylece endeks 2022 yılı Nisan ayında görülen %1,4'ün ardından en düşük seviyesini gördü.

GERİLEME DEVAM EDİYOR

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor. Japonya'da geçen hafta açıklanan ekim ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları %2,4 seviyesinden %2,3'e indi.

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