Japonya'nın en büyük iş dünyası lobisinden işçileri sevindirecek çağrı

İş dünyası lobisinin talebi, Japonya'nın en büyük işçi sendikaları grubu olan Rengo ile yıllık bahar ücret görüşmelerine başlarken yönetim ve işgücü politikası konusundaki temel duruşunu ortaya koyuyor.

Yetkililer, Keidanren başkanı Masakazu Tokura'nın bu ay sonunda yapılacak görüşmelerde iş dünyası lobisinin sürdürülebilir ücret artışları sağlama konusundaki kararlılığını açıklayacağını belirtiyor.

Her 10 çalışandan yedisini istihdam eden ve ücret görüşmelerinin anahtarını elinde tutan küçük firmalar, büyük firmaların Mart ayında kendi müzakerelerini tamamlamalarının ardından yönetimle iş görüşmelerine girme eğilimindeler.

Başbakan Fumio Kishida, BOJ Başkanı Kazuo Ueda, Keidanren başkanı Tokura ve Rengo başkanı Tomoko Yoshino, son otuz yılın en yüksek zammı olan %3,6'yı aşan maaş artışları konusunda aynı görüşteler.