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Japonya'nın ihracatında beklenmedik artış

Japonya'nın ihracatı Ocak ayında araç, otomobil parçaları ve makine sevkiyatlarındaki artışla birlikte yaklaşık yüzde 12 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 9,5 olması yönündeydi.

Oluşturma Tarihi 21 Şubat 2024 10:25

Son Güncelleme Tarihi 21 Şubat 2024 10:25

Japonya'nın ihracatı Ocak ayında beklenenden fazla büyüyerek ekonomiye çok ihtiyaç duyulan desteği sağladı ve negatif faiz politikasını sonlandırmaya doğru ilerleyen Japonya Merkez Bankası'na açık kapı tuttu.

Japonya Maliye Bakanlığının Çarşamba günü bildirdiğine göre, ihracat Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 11,9 artış göstererek ekonomistlerin yüzde 9,5'lik artış tahminini aştı. İthalat, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgazdaki düşüşlerin etkisiyle yüzde 9,6 düşüşle 10'uncu ayda da geriledi.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın ön raporuna göre ihracat toplamda 7.3 trilyon yen (48 milyar dolar) ile üst üste ikinci ay büyüme kaydetti.

Aralık ayında revize edilen yüzde 9,7'lik artışın ardından bir ay sonra ihracatta görülen artış, ekonominin durgun yurt içi harcamalar nedeniyle 2023'ün son çeyreğinde beklenmedik bir şekilde resesyona girmesinin ardından Japonya için olumlu bir işaret.

Dış talebin nispeten istikrarlı olduğuna dair kanıtlar, birçok ekonomistin Nisan ayına kadar beklediği gibi, BOJ'un para politikasını normalleştirmeye devam edebileceği yönündeki piyasa görüşlerini muhtemelen destekleyecek.

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