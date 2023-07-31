Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış öncü verilerle sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,0 arttı. Ekonomistler bir önceki ay yüzde 2,2 gerileyen üretimin yüzde 2,4 artmasını bekliyorlardı.

Veriler, yurt dışındaki yavaşlama işaretlerine rağmen, tedarik zincirlerini iyileştirmenin yardımıyla dünyanın üçüncü büyük ekonomisinde devam eden bir toparlanmaya işaret ediyor.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 0,4 geriledi.

Japonya'dan gelen bir başka veride ise perakende satışların Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalma olduğu görüldü. Perakende satışlar yıllık bazda piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 5,9 arttı.