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Japonya'ya turist akını: İşte 2023 rakamları....

Japonya'yı geçen yıl yurt dışından 25 milyon 66 bin 100 yabancı turist ziyaret etti.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2024 09:59

Son Güncelleme Tarihi 21 Ocak 2024 09:59

Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO), geçen yıl ülkeye gelen turistlerin sayısına ilişkin rakamları açıkladı. Bu verilere göre, 2023'te Japonya'ya 25 milyon 66 bin 100 yabancı turist geldi.

Geçen yıl ülkeye gelen turist sayısı 2022'ye kıyasla 6 kat artış gösterdi.

Bu artışta, Kovid-19 kaynaklı sınır kısıtlamalarının kaldırılması ve Japon yeninin döviz karşısında değer kayıpları etkili oldu.

EN FAZLA GÜNEY KORE'DEN, EN FAZLA HARCAMA KONAKLAMAYA

En fazla turist sırayla 6,96 milyonla Güney Kore'den, 4,2 milyonla Tayvan'dan, 2,43 milyonla Çin'den ve 2,11 milyonla Hong Kong'dan geldi

Japon hükümeti açıklamasına göre, yabancı turizmden 2023 boyunca 5,29 trilyon yen (36 milyar dolar) gelir elde edildi.

Yabancı turizm gelirleri, 2010 yılı sonrası ilk kez 5 trilyon yen sınırını geçti.

Ziyaretçilerin Japonya içindeki harcamalarında yüzde 34,6'yla (1,8 trilyon yen) en büyük dilim konaklama alanına yöneldi.

Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına bağlı Turizm Ajansı yetkilisi Takahaşi İçiro, açıklamasında, "İnsanlar, ülkenin doğasını, kültürünü ve yemeklerini deneyimlemek için pandemi öncesine kıyasla ülkede daha uzun süre kalıyor." ifadesini kullandı.

Turist başına harcanan ortalama tutar 212 bin yen (1431 dolar) olarak kaydedildi.

JNTO açıklamasına göre 2023'te yurt dışına seyahat eden Japon vatandaşı sayısı, önceki yıla kıyasla 3 kattan fazla artışla 9,62 milyona yükseldi.

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