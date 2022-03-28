CNBC'nin haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'in 2023 yılı bütçe tasarısında büyük ölçüde milyarderleri hedef alan yeni bir gelir vergisi düzenlemesine yer vermeye hazırlanıyor.

Habere göre Biden yönetimi, "Milyarder Minimum Gelir Vergisi" adı verilen öneri ile servetleri 100 milyon dolardan fazla olan hane halkları için minimum gelir vergisi oranını yüzde 20 olarak belirlemeyi değerlendiriyor. Bu minimum gelir vergisi oranı ile toplanması beklenen vergi geliririn yarısından fazlası 1 milyar dolar ve üzerinde servetleri olanlardan gelecek.

CNBC'nin gördüğü belgede, "Bu minimum vergi oranı en varlıklı Amerikalıların artık öğretmen ve itfaiyecilerden daha az vergi ödemelerinin önüne geçecek" ifadeleri yer alıyor.

Tasarı, gelirlerinden minimum yüzde 20 vergi ödeyen varlıklı hane halklarının ek herhahngi bir vergi ödememelerini de içeriyor. Yüzde 20'nin altında gelir vergisi ödeyenler ile minimum oranı yüzde 20'ye getirecek ek vergi ödeyecekler.