JP Morgan Chase & Co. Fed'den gelecek 2 ayki toplantısı için faiz artış beklentilerini yükseltti. Daha önce her 2 toplantıda 25'er baz puan artış bekleyen ekonomistler şimdi her 2 toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artışı bekliyor.

Michael Feroli öncülüğündeki ekonomistler müşterileriyle paylaştıkları notta "Fed yetkililerinin 50 baz puan faiz artışına daha sıcak baktığı görünüyor. Bu nedenle Mayıs ve Haziran için 25'er baz puanlık faiz artış tahminimizi 50'şer baz puana yükselttik. Temmuz ayı ve sonrasında ise 25'er baz puanlık artışlarla devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Beklentilerin değişmesinde Başkan Jerome Powell'ın geçen hafta '50 baz puanlık faiz artışı masada' söyleminin etkili olduğu ifade edilerek "FOMC toplantısındaki şahin tonda söylemlere piyasanın kayıtsız kalması da Komite'nin daha hızlı sıkılaşma sinyali vermesine neden olmuş olabilir" ifadeleri yer aldı.