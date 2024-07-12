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JP Morgan, Fed'in ilk faiz indirimi için beklentisini erkene çekti

JP Morgan, Fed'in ilk faiz indirimi için beklentisini Kasım ayından Eylül ayına çekti.

Oluşturma Tarihi 12 Temmuz 2024 11:06

Son Güncelleme Tarihi 12 Temmuz 2024 11:06

JP Morgan Chase & Co. ekonomistleri, olumlu Haziran ayı enflasyon verilerine dayanarak Fed'in faiz indirimlerine daha erken başlayacağını tahmin ediyor.

JP Morgan ekonomisti Michael Feroli, Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının enflasyon cephesinde daha fazla iyi haber aradığını ve son tüketici fiyat endeksi okumalarının bunu sağladığını söylediğini belirtti.

Feroli, "Şimdi bunun Eylül ayında (daha önce Kasım) ilk indirimin yolunu açtığını ve ardından üç ayda bir indirimlerin geleceğini düşünüyoruz" dedi.

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