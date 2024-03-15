JPMorgan 'a 348 milyon dolar ceza verildi

JPMorgan Chase, müşterilerinin ve çalışanlarının alım satımlarını izlemede başarısız olduğu iddiasıyla ABD'li düzenleyicilere 348 milyon dolar ceza ödeyecek.

Para cezaları, Fed ve Para Birimi Komptrolörü Ofisi (OCC) tarafından ayrı emirlerle uygulandı.

OCC, JPMorgan'ın "güvenli olmayan veya sağlam olmayan uygulamalarda bulunduğunu" ve "aktif olduğu ticaret platformları üzerinde yeterli yönetişim kuramadığını" söyledi.

Fed, ülkenin en büyük bankasının 2014-2023 yılları arasında "en az 30 küresel alım satım platformunda milyarlarca alım satım faaliyetini denetlemede başarısız olduğunu" söyledi.