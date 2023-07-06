JPMorgan Chase, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) enflasyonu bastırmak için faiz oranlarını yüzde 7'ye kadar çıkarması ve bunun ekonomide bir "sert inişi" tetiklemesi riski bulunduğunu söyledi.

Ekonomist Allan Monks, bazı ölçütlerin, resesyon risklerinin arttığı ortamda enflasyonun aşağı getirilmesi için BoE faiz oranının mevcut yüzde 5'ten 2 puan daha artması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Monks, yatırımcılara yazdığı notta İngiltere ekonomisi için sert bir inişin "giderek daha muhtemel göründüğünü" savundu ve "beklentiler sabitlenmezse veya yüksek kalırsa, faiz oranlarında artış potansiyeli" olduğu uyarısında bulundu. Ayrıca, mortgage faiz maliyetlerine ve enflasyon beklentilerine dayalı olarak oranların ne kadar yüksek olması gerektiğine bakan analizde "çok sayıda uyarı" olduğuna dikkat çekti. Monks'un çok daha ılımlı bir tepe noktası için merkezi tahmini, Kasım ayında yüzde 5,75 seviyesinin görüleceği yönünde oluştu.

Yatırımcılar ise şu anda bu yıl sonuna kadar %6,25'e ulaşan oranları fiyatlıyor ve bu 25 yılın en yüksek seviyesi.

Şimdilik, Monks yüzde 7 oranları hakkında uyarıda bulunan tek kişi. Çoğu ekonomist, yatırımcıların tam olarak fiyatladığı yüzde 6,25'lik oranın altında bir tepe rakamı benimsiyor.