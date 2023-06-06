Konuya yakın kaynaklara göre toplantının gündeminde bankacılık sektörü ve ABD ekonomisi var.

JPMorgan dün yaptığı açıklamada, son günlerde çıkan spekülasyonlara yanıt vererek Dimon'un siyasete atılma niyeti olmadığını ifade etmişti.

Dimon'un Yeni Demokratik Koalisyon olarak adlandırılan Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat grup ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşecek. Yeni Demokratik Koalisyon üyeleri kendilerini ekonomik büyüme, innovasyon yanlısı olarak tanımlıyorlar ve sorumlu mali politikalar izlenmesini istiyorlar.