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JPMorgan'dan Fed'e çağrı: Faiz indirimi için beklemeli

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Fed'e faiz indirimi için çağrıda bulundu. Dimon, Haziran sonrasını beklenmesini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2024 08:36

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2024 08:36

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Fed'i faiz oranlarını düşürmeden önce Haziran sonrasına kadar beklemeye çağırdı ve Fed'in enflasyonla mücadele kredibilitesini güçlendirmesi gerektiğini savundu.

Australian Financial Review iş zirvesinde, "Bence veriye bağımlı olmak zorundalar. Onların yerinde olsaydım beklerdim," diye konuşan Dimon, "Her zaman hızlı ve dramatik bir şekilde kesebilirsiniz. Burada güvenilirlikleri biraz tehlikede. Hatta Haziran'dan sonrasını bekler ve her şeyin çözülmesine izin verirdim" dedi.

Piyasalar, Fed'in Haziran ayında faizleri düşürme olasılığını %84 olarak görüyor ve yıl için 90 baz puanlık indirim fiyatladı.

Dimon, ABD ekonomisinin neredeyse bir patlama olarak nitelendirilebilecek kadar iyi durumda olduğunu söyledi, ancak yumuşak iniş söyleminin piyasalar tarafından toptan benimsenmesine karşı uyarıda bulundu. Bir tür resesyon olasılığını yaklaşık %65 olarak değerlendirdi ve stagflasyon olasılığını göz ardı etmeyi reddetti.

Dimon, 2023'ün sonlarından bu yana borç ve hisse senedi piyasalarındaki artışın bazı balon benzeri özelliklere sahip olduğunu söyledi ve bunu kısmen pandemi dönemindeki mali ve parasal teşviklerin mirasına bağladı.

Uzun süredir bitcoin'i eleştiren Dimon, "Bitcoin'in kendisinin ne için olduğunu bilmiyorum, ama sigara içme hakkınızı savunuyorum, bitcoin satın alma hakkınızı da savunacağım. Kişisel olarak asla bir bitcoin satın almayacağım" diye konuştu

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