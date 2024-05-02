JPMorgan'ın Rusya'daki varlıklarına el konulabilir

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2024 08:44
Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2024 08:44
JPMorgan Chase, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı işgaline tepki olarak Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamasının ardından Rusya'daki ilişkileri nedeniyle çeşitli yasal zorluklarla karşı karşıya.
ABD'nin en büyük kredi kuruluşu, taleplerin ve varlıkların dondurulması kararlarının değerinin JPMorgan'ın Rusya'daki mevcut varlıklarını aştığını söyledi. JPMorgan Chase Rusya'daki varlıklarının miktarını belirtmedi.
Geçtiğimiz ay bir Rus mahkemesi, Rus devlet bankası VTB'nin yurtdışında bloke edilen fonlarını geri almak için dava açmasının ardından JPMorgan hesaplarındaki fonlara el konulmasına karar verdi.