Kanada'dan Trump'ın tarifelerine misilleme kararı geldi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktardı.

ABD'nin uyguladığı tarifeler gibi Kanada'nın yanıtının da geniş çaplı olacağını ifade eden Trudeau, uygulamanın alkollü içki, meyve suyu, sebze, parfüm, giyim, ayakkabı, ev aletleri, mobilya, spor malzemeleri, kereste, plastik gibi ürünleri kapsayacağını kaydetti.

Kanada için güçlü duracaklarını vurgulayan Trudeau, "Yanıtımızın bir parçası olarak, bazıları kritik mineraller, enerji tedariki ve diğer ortaklıklarla ilgili olmak üzere, tarife dışı çeşitli tedbirleri değerlendiriyoruz." dedi.

"TARİFELER AMERİKAN HALKI İÇİN GERÇEK SONUÇLAR DOĞURACAK"

Trudeau, bu durumun Kanadalılara zarar vereceğine ancak Amerikan halkı için de gerçek sonuçlar doğuracağına dikkati çekerek Amerikalılara seslendi.

Kanada Başbakanı Trudeau "Kanada'ya yönelik gümrük vergileri işlerinizi riske atacak, potansiyel olarak Amerikan otomobil montaj fabrikalarını ve diğer üretim tesislerini kapatacak. Marketteki yiyecek, pompadaki benzin de dahil olmak üzere sizin için maliyetleri artıracak." ifadelerini kullandı.

Trudeau, gümrük vergilerinin Amerikalıların güvenliği için hayati önem taşıyan malların uygun fiyatlı tedarikine erişimini de engelleyeceğini belirterek, bunun birkaç yıl önce müzakere edilip imzalanan serbest ticaret anlaşmasını da ihlal edeceğini belirtti.

Kanada ile ABD'nin birlikte, dünyanın gördüğü en başarılı ekonomik ve askeri ortaklığını inşa ettiğini dile getiren Trudeau, "Eğer Başkan Trump, ABD için yeni bir altın çağ başlatmak istiyorsa, en iyi yol bizi cezalandırmak değil Kanada ile ortaklık kurmaktır." diye konuştu.

Trudeau, Kanada'nın kritik minerallere, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye, istikrarlı demokratik kurumlara, ortak değerlere ve ABD'nin ihtiyacı olan doğal kaynaklara sahip olduğunu vurgulayarak, birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Sınırının halihazırda güvenli ve emniyetli olduğunu ancak her zaman yapılacak daha çok iş bulunduğunu kaydeden Trudeau, ABD'ye fentanil akışının ve yasa dışı geçişlerin yüzde 1'inden daha azının Kanada'dan geldiğini belirtti.