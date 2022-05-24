Kansas City Fed tarafından düzenlenen sempozyumda konuşan George, "Fed politika yapıcıları, fiyat istikrarını yeniden tesis etmek için hızlı şekilde hareket etmeye söz verdiler ve ben de yapılacak artırımların federal fon faiz oranını Ağustos'a kadar yüzde 2 civarına getirmesini bekliyorum" dedi.

"FED'İN GÖREVİ ENFLASYONDAKİ KALICI DENGESİZLİKLERİ ENGELLEMEK"

George, enflasyonun net bir şekilde yavaşlayıp yavaşlamadığının para politikasında daha fazla sıkılaştırmaya gerek olup olmadığını belirleyeceğini ifade ederken, "Fed'in görevi enflasyonu besleyen ve enflasyon bekleyişlerini kontrolden çıkaran ısrarcı, kalıcı dengesizlikleri engellemek" diye konuştu.

Bununla birlikte George, Fed'in para politikası ile sadece talebi azaltabileceğini ve arz faktörlerini etkileyemeyeceğini de vurguladı.

Konuşmasında Fed'in bilançosunu daraltmaya başayacak olduğunu da hatırlatan George, piyasanın ilançonun daraltılmasını hali hazırda fiyatladığını, ancak bu bilanço küçültme başladığında piyasanın reaksiyonun takip edilmesi gerektiğini de belirtti.