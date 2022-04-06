Kansas City Fed Başkanı Esther George, 50 baz puan faiz artışının Mayıs ayındaki FOMC toplantısında bir seçenek olduğunu belirterek, gevşek para politikasının geri çekilmesi konusunda bir sorun olmadığını kaydetti.

"FED'İN FAİZLERDE NÖTRÜN ÜZERİNE ÇIKMASI GEREKEBİLİR"

Bloomberg'e konuşan George, Fed'in enflasyonu aşağı çekmesi için faizlerde nötrün üzerine çıkması gerekebileceğini ifade etti. George, mevcut koşulların önceki sıkılaştırma politika hamlelerinden daha hızlı hareket etmeyi gösterdiğine işaret etti.