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Kansas Fed Başkanı Schmid: Enflasyon ile mücadele henüz bitmedi

Kansas Fed Başkanı Jeffrey Schmid enflasyon ve istihdamın her ikisinin de istenen seviyelere doğru ilerlediğine inandığını bildirdi. Ancak enflasyon ile mücadelenin henüz bitmediğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2024 07:26

Kansas Fed Başkanı Jeffrey Schmid yaptığı açıklamada, ABD para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini ancak aşırı olmadığını da söyledi.

Schmid, "Para politikasını nötr oranın olduğunu düşündüğümüz yerde çalıştırmaya devam edeceğiz" dedi ve %4,5 ile %4,75 arasında bir aralıkta belirlenen mevcut oranın "biraz kısıtlayıcı olduğunu, ancak aşırı kısıtlayıcı olmadığını" savundu.

"Şimdi politikanın kısıtlayıcılığını azaltma zamanı" diyen Schmid, "Tam istihdam, enflasyonda düşme eğilimi ve sağlam bir büyüme görüyorum" ifadelerini de kullandı.

Schmid, Fed'in gelecek yıl ortaya çıkabilecek hükümet politikaları için önleyici tedbirler planlamamasına rağmen, uygulanacak politikalardan kaynaklanabilecek enflasyonist baskıları önlemek için fazlasıyla cephaneye sahip olduğu konusunda da yatırımcıları uyardı

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