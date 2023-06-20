Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ve QatarEnergy arasında yapılacak anlaşma, Çin'in Katar'dan yılda 4 milyon metrik ton LNG satın almasını öngörüyor. 27 yıl süreli olacak anlaşmanın bugün imzalaması bekleniyor.

Habere göre CNPC, Katar'ın Kuzey Sahası sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinin doğu genişlemesinden de pay alacak.

Önceki haberlere göre CNPC'nin, Kuzey Sahası genişleme projesinden neredeyse 30 yıl boyunca LNG satın almak için KatarEnergy ile anlaşmayı nihayetleştirmek üzere olduğu bildirilmişti.

KatarEnergy, sıvılaştırma ihracat tesislerinin inşası da dahil olmak üzere en az 30 milyar dolar maliyeti olacak olan Kuzey Sahası genişlemesindeki payını %75 olarak korumayı planladığını belirtmişti.