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Katar Kızıldeniz rotası üzerinden LNG sevkiyatını durdurdu

ABD öncülüğünde Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarının hayati önem taşıyan Kızıldeniz rotasında riskleri arttırmasının ardından Katar'ın Bab el-Mendeb Boğazı'ndan sıvılaştırılmış doğal gaz tankerleri göndermeyi durdurduğu bildirildi.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2024 09:07

Bloomberg tarafından derlenen gemi takip verilerine göre, Kızıldeniz'in güney ucundaki geçide doğru ilerleyen Katar tarafından işletilen en az beş sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Cuma gününden bu yana durduruldu. Üç tanker Umman açıklarında, biri Kızıldeniz'de, diğeri ise Akdeniz'de Süveyş Kanalı yakınlarında durakladı.

Husiler Kasım ayı ortasında gemileri taciz etmeye başladıklarından beri gaz taşıyan hiçbir gemiye saldırmadılar ancak Katar'ın geçitten geçme konusundaki isteksizliği, ABD öncülüğündeki saldırıların ardından risklerdeki keskin artışı vurguluyor. Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından biri olan Katar Avrupa'ya yakıt göndermek için Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nı kullanmaya devam eden bir avuç gaz tedarikçisinden biriydi. Çoğu LNG ihracatı daha uzun rotaları kullanmayı tercih ediyor.

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