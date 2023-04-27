Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsmailov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile buluştu.

İsmailov, görüşmede, bu yıl İran ile ikili ve çok taraflı ilişkilerin yüksek sonuçlar elde edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Özellikle bu sene Tahran'da Kazakistan-İran arasında tarım sektöründe ilk toplantının yapılmasının planlandığını aktaran İsmailov, bu toplantının iki ülkeye yeni projeler kazandıracağını bildirdi.

İsmailov, Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir tarafından törenle karşılandı.

Burada heyetler arası görüşmede bir araya gelen taraflar, ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi, tarım alanında iş birliğinin derinleştirilmesi, yatırım, ulaştırma, kargo taşımacılığı alanlarında iş birliği konularını değerlendirdi.

Kazakistan Başbakanı, geçen yıl karşılıklı ticaretin yüzde 20 artarak 528 milyon dolara ulaştığını, ülkesinin İran'a ihracatını 75 ürün türünden 250 milyon dolara çıkarmaya hazır olduğunu bildirdi.

Muhbir de ziyaret kapsamında iki ülke ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarma hedefinin belirlendiğini ve yüksek teknoloji firmaları arasında diyaloğu artırma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Taraflar arasında turizm, spor, gençlik çalışmaları ve gümrük memurlarının eğitimi alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptının yanı sıra Kazakistan'ın Kurık Limanı ile İran'ın Amirabad Limanı arasında taşımacılığın geliştirilmesine ilişkin bir anlaşma da imzalandı.